Стало известно о судьбе трех пассажиров перевернувшейся аэролодки «Пиранья» Три человека погибли в результате опрокидывания аэролодки «Пиранья» в Красноярском крае

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спасатели обнаружили тела трех человек в кабине опрокинувшейся в Саяно-Шушенском водохранилище аэролодки «Пиранья», сообщили в ГУ МЧС по Красноярскому краю. По уточненной информации ведомства, всего было две лодки (ранее было известно только об одной), перевернулась только одна и именно внутри ее кабины были найдены тела.

На месте происшествия на р. Кантегир находилось два плавсредства (всего на двух плавсредствах находилось 7 человек), одно из которых перевернулось (аэролодка «Пиранья»). В кабине лодки было обнаружено три тела, — следует из сообщения главка МЧС по региону.

Отмечается, что на текущий момент аэролодка «Пиранья» буксируется до залива «Джойская Сосновка» Саяно-Шушенского водохранилища Шушенского района.

В сентябре катер, на борту которого находились семь человек, включая пятилетнего ребенка, перевернулся на Онежском озере в Кондопожском районе Карелии. Министр здравоохранения региона Михаил Охлопков сообщил, что в результате инцидента один человек погиб, трое пропали без вести, еще троим удалось спастись.

В августе лодка с девятью пассажирами перевернулась на реке в Ямало-Ненецком автономном округе. Двое взрослых и ребенок 2020 года рождения утонули. Еще трое взрослых и трое детей пострадали.