Стало известно о появлении второй группы диверсантов в Брянской области Брянский чиновник Самусев сообщил, что в Брянскую область заходили две группы диверсантов

Фото: МО Украины

Архивное фото, военнослужащие ВСУ

2 марта на территории Брянской области были замечены две украинские диверсионно-разведывательные группы, сообщил в беседе с ТАСС глава села Новый Ропск Николай Самусев. По его словам, одна ДРГ вошла в населенный пункт Любечане, в то время как другая работала в селе Сушаны.

С утра вчера прошла информация, что в Любечане вошла ДРГ. Мы услышали стрельбу в районе восьми часов, но толком никто не мог понять, что это такое. Позже из Сушан пришла информация, что там тоже ходят вооруженные люди с желтыми повязками. Это разные группы. Мы сообщили пограничникам, а дальше началась уже не наша работа, — сказал брянский чиновник.

По его словам, в Сушанах диверсанты стреляли с целью напугать людей. По версии Самусева, один из них ударил из гранатомета по жилому дому, тот полностью сгорел.

В Любечане же члены украинской ДРГ открыли огонь по людям, утверждает глава Нового Ропска. По его словам, диверсанты убили оператора школьной газовой котельной в его же автомобиле. Также они фотографировались и гуляли возле местного фельдшерско-акушерского пункта, добавил он.

О проникновении украинских диверсантов в Брянскую область сообщалось накануне. Глава региона Александр Богомаз сообщил, что они обстреляли автомобиль, перевозивший детей, в селе Любечане. Погибли двое взрослых мужчин, утверждает губернатор. По его словам, также был ранен 10-летний мальчик, его госпитализировали и успешно прооперировали. Богомаз утверждает, что пуля, которая попала в ребенка, была натовского производства.

Президент России Владимир Путин назвал атаку на Брянскую область террористическим актом. По словам главы государства, нападавшие видели, что это обычная машина, в которой находятся гражданские лица с детьми, но все равно открыли огонь.