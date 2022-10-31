Стало известно о повреждении двух «Аллигаторов» в Псковской области РЕН ТВ: два вертолета Ка-52 повреждены в Псковской области после взрывов

Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press

Телеканал РЕН ТВ сообщает, что два разведывательно-ударных вертолета Ка-52 («Аллигатор») были повреждены в Псковской области в результате взрывов. СМИ, ссылаясь на собеседника, знакомого с ситуацией, сообщает, что три взрыва прогремели поздно вечером 30 октября на вертолетной площадке в Островском районе.

При этом телеканал не уточняет, что стало причиной взрыва. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

В тексте статьи отмечается, что данная информация не была подтверждена в компетентных органах. Подробности происшествия выясняются.

Боевые вертолеты Ка-52 способны поражать бронированную и небронированную технику, а также живую силу и воздушные цели на поле боя. Стоимость одного вертолета составляет около 857 млн рублей.

11 сентября Минобороны РФ показало кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 во время военной спецоперации на Украине. В ходе боевых заданий они уничтожили технику и живую силу украинских войск, нанеся удары неуправляемыми авиационными ракетами.