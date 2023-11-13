Стало известно о попытке ВСУ закрепиться слева от Днепра вблизи села Крынки «Архангел спецназа»: ВСУ пытаются закрепиться слева от Днепра вблизи села Крынки

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины пытаются обосноваться на левом берегу Днепра вблизи села Крынки Херсонской области, однако потери противника могут достигать до 30% личного состава, пишет Telegram-канал «Архангел спецназа Z». Взятые в плен рассказывают, что их бросают на убой согласно «тактике мясных штурмов».

Тщетные попытки разбиваются о реалии происходящего. Чтобы зайти в сам поселок, необходимо преодолеть болотистую местность, луга и лесной массив. Вся площадь захода просматривается. В основном враг заходит по ночам, когда риски быть обнаруженным начинают сводиться к минимуму, но и тут плошает, небо под нашим контролем. Большие потери в виде безвозвратных и тяжело раненых ВСУ несут точно, из радиоперехватов мелькает цифра в 30% выживаемости десанта, работаем не зря, — пишут авторы Telegram-канала.

Отмечается, что многих погибших украинских военнослужащих хоронят тут же под мостом. Также противник несет потери в технике, среди которых гусеничные вездеходы Bv 206. По данным «Архангела спецназа Z», замысел ВСУ состоит в том, чтобы выйти к дороге на Каховку, взять ее в огневой контроль и двигаться дальше.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что на левом берегу Днепра в ходе тяжелого столкновения были взяты в плен 11 украинских морпехов. Как рассказал один из бойцов, российские военные работали слаженно под четким руководством командира, который получил ранение и все равно продолжал участвовать в бою.