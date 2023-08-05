Стало известно о провалившейся попытке атаки Крымского моста Военкор Коц: морской дрон был нацелен на Крымский мост

Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Крымский мост в Керчи

Военный корреспондент Александр Коц сообщил в своем Telegram-канале, что, помимо атаки танкера в Керченском проливе, ВСУ планировали атаковать дронами Крымский мост. По его словам, этого удалось избежать благодаря установленным недавно боновым заграждениям. Минобороны России информацию не комментировало.

Проскакивает информация, что еще один морской дрон был нацелен на Крымский мост, но не прошел только что установленные боновые заграждения, — написал Коц.

Ранее председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в результате атаки украинскими морскими дронами в Керченском проливе поврежден гражданский российский танкер SIG. Инцидент произошел на удалении в 32 морские мили от Керченского пролива. Танкер стоял на якорной стоянке 471. В результате взрыва погибших нет. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Крымский мост дважды получал повреждения в результате атак. Первая произошла 8 октября 2022 года. Сдетонировало взрывное устройство в грузовом автомобиле. В результате вспыхнули семь топливных цистерн железнодорожного состава, а также частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста.

Вторая атака произошла 17 июля 2023 года. В три часа ночи Крымский мост был атакован двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок.