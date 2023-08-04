Стало известно о переброске западных РЭБ ВСУ на Купянское направление Подполковник Марочко заявил о переброске западных РЭБ в Харьков

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Вооруженные силы Украины перебрасывают средства радиоэлектронной борьбы западного образца в Харьков, заявил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, помимо средств РЭБ на Купянское направление также перебрасываются средства радиоэлектронной разведки и системы обнаружения целей.

В населенный пункт Харьков отмечено прибытие партии средств обнаружения целей, радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы западного производства, — говорится в сообщении.

Отставной офицер также подчеркивает, что в зоне проведения специальной военной операции были замечены комплексы американского производства AN/TSQ-114A Trailblazer. Они состоят из трех дистанционно управляемых пеленгаторов и двух станций радиоперехвата. Средняя скорость радиоперехвата таких комплексов составляет шесть целей в минуту.

Как сообщалось ранее, Вооруженные силы России сорвали переброску резервов украинской армии на Купянском направлении. По словам начальника пресс-центра группировки войск «Запад» Сергея Зыбинского, противник дважды пытался осуществить операцию, однако ему помешали российские бригады в районе Берестового и Новоселовского.