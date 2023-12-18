Стало известно о новых фигурантах коррупционного дела в самарском МЧС Хинштейн: с генералом МЧС в Самаре задержаны руководители холдинга «Витязь»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководители группы компаний «Витязь» Ян Гущин и Елена Тютюнник, занимающиеся пожарной безопасностью, задержаны вместе с начальником ГУ МЧС по Самарской области Олегом Бойко, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его словам, генерал оказывал им покровительство за взятки.

Вместе с Бойко задержаны руководители «Витязя» Ян Гущин и Елена Тютюнник. При обысках изъята черная бухгалтерия, подтверждающая регулярные передачи взяток генералу, — написал депутат.

Отмечается, что Бойко была выдана кредитная карта, с которой он регулярно снимал наличные через банкоматы. В общей сложности генерал получил таким способом более 25 млн рублей. Хинштейн добавил: скорее всего, все задержанные будут этапированы в Москву уже сегодня. Против них возбуждены уголовные дела о получении и даче взяток в особо крупных размерах.

Примечательно, что Олег Бойко планировал увольняться из МЧС и переходить на работу в правительство Самарской области, — отметил депутат.

Ранее сообщалось, что Бойко был задержан в Самаре сотрудниками Следственного комитета России и ФСБ. По информации Telegram-канала Baza, генерал требовал часть денег от своих подчиненных, которые те незаконно получали при проверках пожарной безопасности.

Олег Бойко родился в 28 декабря 1966 года в Симферополе. Окончил Сумское высшее артиллерийское командное училище, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Некоторое время служил в армии, а в 2004 году был назначен начальником отдела инженерно-технических мероприятий Управления по делам ГО и ЧС Самары.