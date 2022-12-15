Стало известно, когда в Подмосковье завершат подготовку убежищ МЧС: подготовку убежищ в многоквартирных домах Подмосковья завершат к 25 декабря

Фото: АГН «Москва»

Укрытия в многоквартирных домах Московской области будут готовы к использованию к 25 декабря, сообщил начальник областного главка МЧС России Сергей Полетыкин на заседании Мособлдумы, трансляция велась во «ВКонтакте». По его словам, убежища оборудуют сидячими местами, розетками, электричеством и водой. Находиться в таком укрытии можно будет в течение часа.

По линии ЖКХ данная работа во всех многоквартирных домах проводится, она должна быть завершена до 25 декабря. Это решение оперативного штаба. Для нашего населения у нас существуют простейшие укрытия в многоквартирных домах, торговых центрах, которые обеспечивают укрытие до 15 млн человек, — сказал Полетыкин.

Он сообщил, что указатели на укрытия вешать пока не планируют, чтобы «не возбуждать население».

Ранее Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что в объявлениях о продаже московских квартир появился пункт о наличии бомбоубежищ в домах. Одно из таких объявлений разместил владелец трехкомнатной квартиры на «Фрунзенской».

Как рассказал NEWS.ru полковник в отставке и военный обозреватель Виктор Литовкин, бомбоубежища являются важнейшим элементом защиты жизни и здоровья граждан, они должны быть готовы на всякий случай. По его словам, укрытия могут понадобиться не только во время войны. Речь также идет о землетрясениях, наводнениях и техногенных катастрофах.

Литовкин добавил, что в 1990-е годы бомбоубежища были распроданы.