Стало известно, как обезопасят Севастополь после теракта Около 600 модульных укрытий хотят установить в Севастополе после теракта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе усовершенствуют систему оповещения для обеспечения быстрого укрытия людей в случае опасности, сообщает РИА Новости. Также он объявил о появлении примерно 600 новых укрытий блиндажного типа.

По словам Развожаева, пляжи после теракта в городе не будут закрывать, однако гражданам рекомендуется временно воздержаться от посещения некоторых из них.

Удар по Севастополю был нанесен днем 23 июня. Согласно последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое несовершеннолетних.

По данным Минобороны России, ВСУ применили пять ракет ATACMS с кассетными боеголовками. Силы ПВО сбили четыре ракеты, но одна подорвалась над пляжем на севере города. В военном ведомстве подчеркнули, что ответственность за гибель мирных жителей несут США.

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший ранее назвал обстрел пляжа в Севастополе терроризмом. Политик подчеркнул, что произошедшее является актом войны со стороны Соединенных Штатов против мирных россиян.