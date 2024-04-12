Стало известно, как накажут подмосковного «кислотного маньяка» Адвокат Краснов: обливающему кислотой россиянок грозит пожизненное

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кислотному маньяку, облившему химикатами девушек в Московской области, грозит наказание вплоть до пожизненного заключения, рассказал NEWS.ru заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов. По его словам, злоумышленнику будет предъявлено обвинение в соответствии со степенью тяжести травм, причиненных пострадавшим. Краснов отметил, что они будут установлены по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Обвинение будет предъявлено в зависимости степени тяжести полученных травм. Степень тяжести будет определена судебно-медицинской экспертизой. Средняя тяжесть, тяжкие повреждения или смерть от полученных травм, от этого и будет завесить, по какой статье будет возбуждено уголовное дело, — объяснил адвокат.

Краснов добавил, что кислотный маньяк может получить пожизненное заключение, если выяснятся, что он пытался убить жертву с помощью кислоты, и ему удастся достичь этой цели. При этом мотивы преступника будут выяснять после его задержания. Правоохранителям предстоит установить, хотел ли он убить, травмировать или обезобразить своих жертв.

Ранее преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов предположил, что кислотный маньяк из Подмосковья мог облить девушек серной кислотой. По его словам, ее можно получить в домашних условиях.