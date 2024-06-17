Стало известно, что нашли в ростовском СИЗО после инцидента с заложниками ТАСС: после обыска в ростовском СИЗО были изъяты запрещенные средства связи

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В ростовском СИЗО № 1, где ранее произошел захват заложников, провели обыск, в ходе которого были изъяты запрещенные средства связи, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Также у арестованных нашли бытовые предметы, которые не разрешено хранить в камерах.

В ходе обыска был изъят ряд запрещенных предметов, в том числе средства мобильной связи, бытовые предметы, — сообщил собеседник агентства.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что флаг ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и повязки на голову могли попасть в СИЗО Ростова под видом полотенец. Telegram-канал «Новости Ростова» со ссылкой на источник пишет, что террористам мог помогать кто-то из недавно задержанных. Канал передает, что силовики сейчас проверяют эту версию, а также проверяют сотрудников на приеме передач и проводят обыски по месту жительства некоторых сотрудников из руководящего состава. По данным канала, заключенных безуспешно уговаривал сдаться местный имам.

Как рассказал юрист Илья Русяев, тела убитых при штурме ростовского СИЗО заключенных не передадут родственникам. По его словам, согласно российскому законодательству, террористы подлежат отдельному захоронению, а место их захоронения не разглашается.