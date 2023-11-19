Стали известны подробности о поджигательнице военкомата в Советске SHOT: поджегшая военкомат в Советске женщина оказалась поваром детского сада

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что поджигательницей здания военного комиссариата в городе Советске Калининградской области оказалась повар детского сада. По данным канала, женщина таким образом пыталась избавиться от «кредитов», о которых ей рассказали мошенники.

Как стало известно SHOT, инцидент произошел днем 17 ноября, 50-летняя местная жительница пришла к военкомату со стеклянной бутылкой, наполненной зажигательной смесью, бросила ее в здание и сбежала, позднее ее удалось задержать. Канал сообщает, что во время преступления она с кем-то общалась по видеосвязи.

По информации канала, пожар быстро потух, никто не пострадал. Канал уточняет, что на допросе женщина обвинила во всем мошенников, которые заявили, что на женщину оформлены кредиты и избавиться от них можно, только если поджечь военкомат. По данным SHOT, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Новосибирске 74-летняя местная жительница попыталась поджечь здание военкомата, ее задержали сотрудники Росгвардии. Сообщается, что пенсионерка переписала квартиру на мошенников, а затем, осознав, что ее обманули, потребовала вернуть жилплощадь. Однако злоумышленники уверили ее в том, что виновные находятся в военкомате, и убедили совершить преступление, чтобы спасти квартиру.