Стала известна причина пожара на АЗС в Химках Пожар на АЗС в Химках возник из-за разгерметизации пропановой емкости

Фото: Прокуратура Московской области

Причиной пожара на автозаправочной станции в Химках могла стать разгерметизация емкости с пропаном, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники в экстренных службах. Специалисты продолжают тушить пожар.

По данным источников агентства, в настоящее время у АЗС в подмосковных Химках, расположенной неподалеку от аэропорта Шереметьево, горят пять машин. Кроме того, пламя перекинулось на близлежащие бытовки. Представители МЧС России подчеркнули, что возгорание успешно локализовано, к тушению пожара привлекли 15 человек личного состава и четыре единицы спецтехники. По последним данным, пострадали два человека.

В минувшее воскресенье, 29 октября, в Коми загорелся резервуар с нефтью. По данным МЧС России, он находится в Усинском районе. К тушению пожара привлеки 25 единиц спецтехники и 80 человек личного состава. По предварительным данным, предоставленным компаний «ЛУКОЙЛ-Коми», в результате инцидента погиб один человек. Возможной причиной возгорания называется нарушение правил техники безопасности. По факту произошедшего проводится проверка.