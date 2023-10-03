Ссора двух детей привела к «минированию» школы Няндомы и массовой эвакуации Baza: школу в Няндоме эвакуировали из-за сообщения о «минировании»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два школьника поссорились в чате из-за компьютерной игры Counter-Strike, что привело к «минированию» учебного заведения в Няндоме в Архангельской области, пишет Telegram-канал Baza. Из-за мести одного из спорщиков эвакуировали почти 800 человек.

В местную полицию 3 октября поступил звонок от некоего Григория. Он заявил, что заминирован все детские сады и школы Няндома. Звонивший пригрозил, что все взорвет, если ему через полчаса не отправят 10 млн рублей. После сообщения сотрудники внутренних органов проверили 11 школ и садов, эвакуировали 792 человека.

Параллельно с проверкой полицейские решили выяснить личность шантажиста. Им оказался ученик девятого класса из местной школы.

Подросток признался, что его подставили в Counter-Strike. В игровом чате мальчик поссорился с другим геймером по имени Даня, проживающим в Самаре. В ходе перепалки Даня пообещал Григорию «заминировать» от его имени школу. Полиция возбудила дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Ранее девятилетний ребенок из Каспийска позвонил в полицию и заявил, что в одном из школьных классов заложена бомба. Правоохранители оперативно проверили училище и ничего подозрительного не обнаружили. Звонившего быстро вычислили и провели воспитательную беседу с ним и его родителями.