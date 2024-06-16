Среди заложников в СИЗО обнаружили начальника ростовского ФСИН Меркачева: террористы захватили в СИЗО начальника ростовского ФСИН

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Обстановка около следственного изолятора №1 в Ростове-на-Дону

Террористы в СИЗО Ростовской области захватили начальника оперативного управления ГУ ФСИН по региону Александра Богму, сообщила член совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева. Она подчеркнула, что заключенных в выходные не вывозят ни в суды, ни на следственные действия. Поэтому, как пишет правозащитник, непонятно, как Богма оказался в следственном изоляторе в воскресенье.

Среди захваченных — начальник оперативного управления всего УФСИН по Ростовской области. Богма Александр Николаевич. Не понятно, что он делал в СИЗО в воскресенье… Напомню, что в выходные заключенных в суды и на следственные действия не вывозят, к адвокату и на свидания тоже. Надеюсь, и Богма, и другие не пострадают, — написала она в своем Telegram-канале.

Ранее в Следственном комитете России сообщили, что в СУ СК по Ростовской области после захвата заложников в СИЗО Ростова-на-Дону возбудили уголовное дело. Оно было инициировано по статье 206 Уголовного кодекса РФ.

Telegram-канал Baza сообщил, что среди участников захвата Сайпудинов М.Ш., Цицкиев А.М., Камнеев Д.В., Гиреев Т.М. и Акиев Ш.А. По его информации, последние двое были приговорены к 18 годам лишения свободы, а Цицкиев — к 18 с половиной годам. По данным канала, шестым и последним захватчиком стал 22-летний бывший студент Астраханского государственного медицинского университета Малик Гандалоев.