Уголовное дело по трем статьям возбудили против чиновника в Приморье Экс-главу приморского управления Росимущества арестовали по делу о мошенничестве

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Бывший руководитель территориального отдела Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае был арестован по делу о мошенничестве, сообщила региональная прокуратура. По данным следователей, фигурант оказывал содействие при присвоении и сбыте имущества, добытого преступным путем. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями), части 3 ст. 175 УК РФ (пособничество в сбыте имущества, добытого преступным путем, организованной группой) и части 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве, организованной группой, причинившее ущерб в особо крупном размере),

Суд заключил обвиняемого под стражу на два месяца, — говорится в сообщении.

По версии следствия, с января 2022 года по март 2023 года обвиняемый обеспечил приемку документов об уничтожении имущества, обращенного в собственность государства, зная о том, что уничтожена лишь малая часть имущества, а оставшаяся его часть повторно введена в оборот. Нанесенный обвиняемым ущерб оценивается в 5,5 млн рублей.

Ранее сообщалось о задержании нескольких сотрудников одного из подразделений ФСБ, отвечавших за контроль за правоохранительными органами. Они являются фигурантами дела компании Merlion. По версии следствия, они вымогали у руководства компании пять миллиардов рублей за завершение расследования.