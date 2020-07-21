Спрогнозированы подтопления мостов и дорог в шести регионах РФ

https://static.news.ru/photo/9c98c912-caec-11ea-bed3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Учёные Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупредили, что дождевые паводки могут привести к подтоплениям мостов, низин и автомобильных дорог в некоторых российских регионах.

Специалисты рекомендуют региональным комиссиям по ЧС обсудить заблаговременное проведение организационных и инженерно-технических мероприятий в целях обеспечения транспортного сообщения.

По оценкам учёных института, в период с 20 по 27 июля на территории 10 районов Костромской, Ярославской, Владимирской, Ивановской, Нижегородской и Псковской областей при прохождении комплекса неблагоприятных метеорологических явлений прогнозируется подтопление пониженных участков местности, низководных мостов и участков автомобильных дорог, — говорится в сообщении.

Также на территории Дальневосточного федерального округа в трёх районах Хабаровского края, в одном районе Амурской области и в двух районах Приморского края сохраняется опасное агрометеорологическое явление — переувлажнение верхнего слоя почвы. По словам начальника института Сергея Диденко, в этом году большие объёмы дождевой воды при снижении впитывающей способности почвы могут привести к формированию паводковых волн и резкому росту уровней воды в реках бассейна Амура и, как следствие, к подтоплению низин, жилых домов и объектов инфраструктуры.

Как писал NEWS.ru ранее, наступившая неделя пройдёт под знаком похолодания в целом ряде регионов России. Температура начнёт понижаться с 22 июля. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, на западе европейской части России похолодает на десять градусов, на востоке и в центре региона, а также на юге Западной Сибири — на пять градусов.