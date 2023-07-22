Спецназ приступил к штурму захваченного коттеджа в подмосковном поселке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специальный отряд быстрого реагирования Московской области начал штурм коттеджа в элитном поселке Шервуд, сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, жителей соседних домов эвакуировали на безопасное расстояние.

По предварительной информации, вооруженный взломщик взял в заложники прибывших на место сотрудников частной охранной организации и полицейского. Как уточнил канал, их удалось освободить после переговоров с мужчиной. Взломщик проник в коттедж через забор, говорится в публикации. В ходе переговоров с полицией он заявлял, что хочет жить в этом доме.

РБК, в свою очередь, добавил, что заложники спаслись самостоятельно. Они выпрыгнули через открытое окно.

[Заложники] Не пострадали. Сейчас ждут тяжелых, чтобы его вытащить из дома, он там один сейчас, — сообщил собеседник издания.

О происшествии в Шервуде стало известно 22 июля. Как сообщал Telegram-канал «112», сотрудники ЧОП выехали на вызов о взломе. По прибытии они нарвались на вооруженного мужчину в военной форме. У него были замечены оружие и гранаты, поэтому чоповцы приняли решение вызвать полицию.

Telegram-канал Baza также уточнял, что мужчина является бывшим участником СВО. Он также выкрикивал, что вломиться в дом ему приказал Бог.