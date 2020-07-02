Спасатели назвали сроки ликвидации аварии на газопроводе под Самарой

https://static.news.ru/photo/e15df0b8-bcfa-11ea-b00f-fa163e074e61_660.jpg Фото: 63.mchs.gov.ru

Работы по ликвидации аварии на газопроводе в Самарской области предполагается завершить к 4 июля. В них задействованы более 60 человек.

Сейчас продолжается отжиг газа в технологических колодцах в районе населённого пункта Лопатино Волжского района и вблизи восточной окраины города Новокуйбышевска. Его планируется завершить к полуночи 4 июля, — рассказал ТАСС источник в экстренных службах.

Собеседник агентства пояснил, что повреждённый участок газопровода перекрыт с двух сторон. Протяжённость блокированного отрезка составляет 10 км. В нём находятся до 90 тонн газа.

По причине безветренной погоды выходящий из повреждённого трубопровода газ скапливается в низменностях в районе прорыва. Однако превышения его предельно-допустимых концентраций в расположенном поблизости населённом пункте Верхняя Подстепновка не зафиксировано. В настоящее время в посёлке находятся 13 человек, которые отказались покидать свои дома во время эвакуации.

В общей сложности из Верхней Подстепновки были эвакуированы около полутора тысяч человек. Большинство из них разместились у родственников. Более 80 человек находятся в настоящее время во временном пункте размещения, 10 маломобильных граждан направлены в медучреждения области.

Как ранее писал NEWS.ru, причиной утечки газа является незаконная врезка в трубопровод, на которую наткнулась и которую повредила аварийная бригада во время проведения земляных работ. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет. АО «Нефтегорский газоперерабатывающий завод», на балансе которого находится газопровод, работает в штатном режиме.