Посёлок под Самарой экстренно эвакуируют из-за утечки газа

https://static.news.ru/photo/2cdb97e8-bcb0-11ea-b0d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эвакуацию жителей посёлка Верхняя Подстепновка Волжского района в Самарской области проводят спасатели из-за повреждения газопровода и утечки газа. Виной всему незаконная врезка в газопровод, на которую наткнулась и повредила её аварийная бригада во время проведения земляных работ.

Погибших и пострадавших нет. Газопровод низкого давления диаметром 377 мм, состоящий на балансе АО «Нефтегорский газоперерабатывающий завод», расположен в километре от посёлка, жителей которого сейчас вывозят из населённого пункта и размещают в соседних деревнях и сёлах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

Спасатели эвакуируют более 1,6 тыс. жителей, в числе которых 367 детей. Ещё 525 человек уехали из Верхней Подстепновки на своих машинах. На данный момент из посёлка вывезены 89 человек, в том числе 15 детей.

Введено ограничение движения транспорта на Южном шоссе, от улицы Утевской до Стромиловского шоссе. Аварийная бригада проводит отжиг газа в технологическом колодце у Лопатино микрорайона Волжский. Ведётся подготовка отжига газа в технологическом колодце в районе северного кладбища Новокуйбышевска.

В кратчайшие сроки планируется завершить работы по ликвидации отказа продуктопровода низкого давления. Точка аварии находится от посёлка в 400 метрах, сохраняется угроза взрыва газа. Эвакуировать предстоит жильцов частного сектора и 18 многоквартирных домов, сообщает ТАСС.

Сам газоперерабатывающий завод работает в штатном режиме, постоянно проводятся замеры концентрации газа.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на участке газопровода в Кировском районе Омска, где 12 июня из-за попадания молнии произошёл пожар, завершились аварийно-спасательные работы. Никто не пострадал, однако более 66 тыс. абонентов остались без газоснабжения.











