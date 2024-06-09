Спасатели нашли пропавшего при сплаве по горной реке россиянина Пропавший при сплаве в Амурской области каякер найден живым

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Спасателям удалось обнаружить каякера, пропавшего во время сплава по горной реке Селемдже в Амурской области. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, мужчина находится в удовлетворительном состоянии и в медицинской помощи не нуждается.

Известно, что незарегистрированная группа из семи туристов сплавлялась на надувных лодках и байдарках. В районе поселка Стойба один из туристов ушел на байдарке вперед и пропал из виду. Товарищи пытались найти его сами, но не смогли и при помощи спутникового телефона обратились за помощью к спасателям.

В поисковых работах участвовали сотрудники МЧС России, Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности, администрации села Стойба. Подключилось и местное население.

Где удалось найти туриста — не сообщается. Спасатели также напомнили о важности регистрировать свой маршрут в МЧС России.

Ранее альпинист сорвался с 20-метровой высоты в горах Тункинского района на границе Бурятии и Иркутской области и выжил. Мужчина сломал обе ноги. Четыре других альпиниста из группы доставили его зимовья «Надежды», где ждали спасатели. Для спасения пострадавшего задействовали вертолет Ми-8 МЧС России.