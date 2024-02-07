«Выступают доносчиками»: россияне потребовали закрыть «Союз отцов» Жители Новосибирска массово подписывают петицию для запрета «Союза отцов»

Жители Новосибирска массово подписывают петицию, авторы которой призвали закрыть общественную организацию «Союз отцов». Недовольство горожан вызвал тот факт, что «Союз отцов» неоднократно выступал с призывами отказаться не только от различных культурных мероприятий, но и закрыть ряд учреждений, а также писал доносы, отмечается в тексте обращения к петиции, опубликованной на сайте Change.org.

Они нарушают принципы свободы слова и личного выбора. Их активность порождает напряжение в обществе и подрывает доверие к системе, — утверждают создатели петиции.

Помимо этого, авторы инициативы утверждают, что с их мнением согласны многие жители города. Они ссылаются на опросы Росстата, где горожане выражали свое недовольство работой «Союза отцов». Они призвали новосибирцев проявить активность и отдать свой голос в пользу закрытия организации.

Приглашаем всех неравнодушных жителей Новосибирска подписать эту петицию для закрытия «Союза отцов». Ваш голос может изменить ситуацию к лучшему, — заключил автор обращения.

Ранее сообщалось, что в врачи в Башкирии предложили запретить молодым парам вступать в брак в случае их генетической несовместимости. Предполагается, что ЗАГСы могли бы требовать соответствующие справки, без которых имели бы основание отказать в регистрации. Это, по мнению инициаторов, могло бы посодействовать рождению у них здоровых детей.