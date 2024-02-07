Жители Новосибирска массово подписывают петицию, авторы которой призвали закрыть общественную организацию «Союз отцов». Недовольство горожан вызвал тот факт, что «Союз отцов» неоднократно выступал с призывами отказаться не только от различных культурных мероприятий, но и закрыть ряд учреждений, а также писал доносы, отмечается в тексте обращения к петиции, опубликованной на сайте Change.org.
Они нарушают принципы свободы слова и личного выбора. Их активность порождает напряжение в обществе и подрывает доверие к системе, — утверждают создатели петиции.
Помимо этого, авторы инициативы утверждают, что с их мнением согласны многие жители города. Они ссылаются на опросы Росстата, где горожане выражали свое недовольство работой «Союза отцов». Они призвали новосибирцев проявить активность и отдать свой голос в пользу закрытия организации.
Приглашаем всех неравнодушных жителей Новосибирска подписать эту петицию для закрытия «Союза отцов». Ваш голос может изменить ситуацию к лучшему, — заключил автор обращения.
Ранее сообщалось, что в врачи в Башкирии предложили запретить молодым парам вступать в брак в случае их генетической несовместимости. Предполагается, что ЗАГСы могли бы требовать соответствующие справки, без которых имели бы основание отказать в регистрации. Это, по мнению инициаторов, могло бы посодействовать рождению у них здоровых детей.