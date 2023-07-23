Сотрудников МЧС окружило огненным кольцом при тушении лесного пожара Mash: сотрудники МЧС оказались заперты в огненном кольце при тушении лесного пожара в Башкирии

Фото: МЧС РФ

Сотрудники МЧС оказались окружены пламенем в процессе ликвидации лесного пожара в Белорецком районе Республики Башкортостан, сообщил Telegram-канал Mash Batash. По его информации, спасатели были вынуждены оставить технику и отойти в горы.

Там их заметил вертолет, который и спас сотрудников из огненного кольца. В публикации отмечается, что возгорание пытались локализовать на протяжении шести суток. Пожарные сдерживали распространение огня, который мог дойти до деревень Азнагулово и Катарыш.

Работу спасателей осложнял сильный ветер, из-за которого пожар распространился на площадь свыше 1,9 тысячи гектаров.

Также сообщалось о лесных пожарах в Свердловской области. По информации МЧС, огонь вспыхнул из-за палящего солнца в регионе. В итоге пламя перекинулось на село Шайдуриха, расположенное в 75 километрах от Екатеринбурга. Пожар уничтожил более 40 построек, также погиб один человек, уточнили местные власти.

Вместе с этим огонь охватил и другие регионы в России. Лесные пожары начались в Ростовской, Волгоградской, Нижегородской, Тюменской и других областях, а также в Ставропольском крае, Удмуртии, Карелии и Татарстане.