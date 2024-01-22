«До сих пор тишина»: в СвЖД рассказали об инциденте с котом Твиксом Сотрудница СвЖД: в компании узнали об инциденте с котом Твиксом из СМИ

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Сотрудники Свердловской железной дороги (СвЖД) были не в курсе об инциденте с котом Твиксом, которого проводница выбросила из поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург, рассказала в беседе с ЕАН работница компании. По ее словам, в компании до сих пор тишина по поводу произошедшего. Кроме того, коллеги не смогли распознать на опубликованном в интернете фото саму проводницу.

Ни я, ни мои коллеги вообще не в курсе. Мы узнали о ситуации из СМИ. В интернете появились фото проводницы, мы ее не знаем, притом, что обычно все бригады, в принципе, знакомы. Если бы ЧП имело место, нам бы уже давно все разослали в рабочих чатах. Никаких инструкций, протоколов не поступало. До сих пор тишина, — заявила сотрудница СвЖД.

Она подчеркнула, что в РЖД действуют подробные инструкции действий в случае обнаружения в поезде животных. По словам сотрудницы компании, данные о перевозимых животных заносятся в электронную систему, но даже если кошка или собака оказались в поезде без хозяев, проводники не имеют права выбрасывать их. Согласно правилам, задача поездной бригады — поймать животное и изолировать его, сообщив о происшествии начальнику поезда и на ближайшую станцию. Это делается на случай, если питомец заразен. Далее животное высаживают на станции, где им будут заниматься сотрудники полиции и ветслужбы.

Ранее кота Твикса, которого проводник высадила в Кирове из поезда, нашли мертвым. По словам хозяйки питомца, ей привезли тело кота. К поискам животного были подключены более 300 волонтеров.