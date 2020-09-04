Сотрудники Росгвардии песней поздравили москвичей с Днём города

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Выброшенное тайфуном «Майсак» на берег в Приморье северокорейское судно «Кальма 2», которое местные жители прозвали «корабль-призрак», взято под круглосуточную охрану. Оно было арестовано в прошлом году и стояло на рейде вблизи Находки.

Команда северокорейских моряков осуждена за незаконную добычу водных биоресурсов. Судно из КНДР оставалось в порту, так как продолжается суд над капитаном. Вчера моряки сходили на берег для проведения процессуальных действий....