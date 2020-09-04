Сотрудники Росгвардии песней поздравили москвичей с Днём города

Сотрудники московского главка Росгвардии поздравили жителей столицы с Днём города, исполнив известную песню «Я шагаю по Москве».
Ежедневно сотрудники столичных подразделений Росгвардии осуществляют охрану общественного порядка и обеспечивают общественную безопасность в городе-герое Москве. Свою любовь к столице они выразили, исполнив строчки из всеми узнаваемой песни, в привычной для себя обстановке, — приводит ТАСС слова представителя Росгвардии.
В выходные 5-6 сентября жители Москвы празднуют День города. Столице исполняется 873 года.
Власти Москвы сообщали, что в связи с угрозой распространения коронавируса масштабные мероприятия по случаю праздника в этом году отменены, однако на отдельных площадках и в парках будут представлены развлекательные программы.
Мэр города Сергей Собянин также поздравил москвичей с праздником.
Ранее NEWS.ru писал, что в честь Дня города перед москвичами на одном из центральных мероприятий выступит с речью президент России Владимир Путин.