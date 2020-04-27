Сотрудники московских парков проведут на сайтах онлайн-тренировки

https://static.news.ru/photo/938ab9ca-885c-11ea-8bd6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/ АГН«Москва»

На сайтах и в соцсетях 14 московских парков и зон отдыха с 27 апреля по 3 мая пройдёт множество развлекательных и образовательных онлайн-мероприятий.

Так, по воскресеньям на сайте Парка Горького будут проходить бесплатные занятия по немецкому и французскому языкам для начинающих. Практические занятия для взрослых и детей по английскому языку организует сад имени Баумана. Сотрудники Лианозовского парка проведут онлайн-прогулки по аллеям зоны отдыха «Дубки».

По понедельникам в Instagram усадьбы Воронцово будут выкладываться небольшие видеоролики, цикл виртуальных экскурсий по залам музея керамики на YouTube-канале проведут и специалисты музея-усадьба «Кусково». На страницах соцсетей Лианозовского парка пройдут видеоэкскурсия и мастер-класс.

Многие парки приготовили спортивные проекты, в которых можно поучаствовать из дома. В Таганском парке тренеры разработали домашние тренировки с мячом для детей от четырёх лет. Фитнес-инструкторы Бабушкинского парка проведут занятия по йоге и гимнастике цигун.

Разнообразная программа подготовлена и для любителей искусства. Так, в соцсетях парка «Музеон» появится мастер-класс по живописи от художника Анны Федосеевой, а на страницах парка «Фили» — от заслуженного художника РФ Сергея Цыганова. На YouTube-канале музея-заповедника «Царицыно» можно будет посмотреть урок по фотографии, а наа страницах парка «Северное Тушино» основатель одной из барабанных школ Сергей Дедов научит базовым упражнениям игры на барабане, сообщает «Москва 24».

Как писал NEWS.ru, московские власти понимают, что режим самоизоляции, введённый в столице из-за эпидемии коронавируса, тяжело даётся горожанам. Вместе с тем другого выхода нет, и отмены запрета на прогулки пока не будет, заявил мэр Сергей Собянин. Такое решение было бы слишком рискованным, так как может привести к новому пику распространения инфекции, заявил он. Он выразил уверенность, что уже через пару дней после коллективной «прогулки» ситуация в Москве с эпидемической точки существенно ухудшится. Вместе с тем он признал, что даже сейчас горожане «в том или ином виде» совершают прогулки.