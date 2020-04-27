Сотрудники московских парков проведут на сайтах онлайн-тренировки

На сайтах и в соцсетях 14 московских парков и зон отдыха с 27 апреля по 3 мая пройдёт множество развлекательных и образовательных онлайн-мероприятий.
Так, по воскресеньям на сайте Парка Горького будут проходить бесплатные занятия по немецкому и французскому языкам для начинающих. Практические занятия для взрослых и детей по английскому языку организует сад имени Баумана. Сотрудники Лианозовского парка проведут онлайн-прогулки по аллеям зоны отдыха «Дубки».
По понедельникам в Instagram усадьбы Воронцово будут выкладываться небольшие видеоролики, цикл виртуальных экскурсий по залам музея керамики на YouTube-канале проведут и специалисты музея-усадьба «Кусково». На страницах соцсетей Лианозовского парка пройдут видеоэкскурсия и мастер-класс.
Многие парки приготовили спортивные проекты, в которых можно поучаствовать из дома. В Таганском парке тренеры разработали домашние тренировки с мячом для детей от четырёх лет. Фитнес-инструкторы Бабушкинского парка проведут занятия по йоге и гимнастике цигун.
Разнообразная программа подготовлена и для любителей искусства. Так, в соцсетях парка «Музеон» появится мастер-класс по живописи от художника Анны Федосеевой, а на страницах парка «Фили» — от заслуженного художника РФ Сергея Цыганова. На YouTube-канале музея-заповедника «Царицыно» можно будет посмотреть урок по фотографии, а наа страницах парка «Северное Тушино» основатель одной из барабанных школ Сергей Дедов научит базовым упражнениям игры на барабане,
Как писал NEWS.ru, московские власти понимают, что режим самоизоляции, введённый в столице из-за эпидемии коронавируса, тяжело даётся горожанам. Вместе с тем другого выхода нет, и отмены запрета на прогулки пока не будет, заявил мэр Сергей Собянин. Такое решение было бы слишком рискованным, так как может привести к новому пику распространения инфекции, заявил он. Он выразил уверенность, что уже через пару дней после коллективной «прогулки» ситуация в Москве с эпидемической точки существенно ухудшится. Вместе с тем он признал, что даже сейчас горожане «в том или ином виде» совершают прогулки.
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