Сотрудниками московского МФЦ стали человекоподобные роботы Даша и Алекс

https://static.news.ru/photo/ca08d350-4469-11eb-a9a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Блинов/РИА Новости

В столице открылся новый флагманский центр «Мои документы». Консультировать посетителей там доверили роботам Даше и Алексу. Они могут не только ответить на вопросы клиентов, но и предлагают сделать селфи. Об этом сообщили в префектуре Восточного административного округа Москвы.

Высокотехнологичный МФЦ находится на четвёртом этаже торгово-развлекательного центра «Щёлковский». Дашу и Алекса разработала компания «Промобот», а трудились над ними специалисты из Перми и Владивостока при участии Дальневосточного фонда высоких технологий.

Первого робота-консультанта показали в пермском МФЦ летом 2020 года. Как рассказал специалист компании-разработчика Роман Комиссаров, человекоподобные роботы созданы для того, чтобы заменить человека во время рутинной работы. Он отметил, что такая практика применяется уже в 40 странах, где роботы используются как администраторы, промоутеры, консьержи или гиды.

Ранее исполнительный директор НПО «Андроидная техника», кандидат технических наук Евгений Дудоров прокомментировал версию о том, что робот «Фёдор» может быть причастен к появлению трещины на Международной космической станции, сообщал NEWS.ru.