Сотрудник ФСИН угрозами выманил у третьеклассницы интимное видео SHOT: сотрудник ФСИН из Петербурга угрозами выманил у школьницы интимное видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что сотрудник ФСИН из Санкт-Петербурга заставил третьеклассницу раздеться на камеру и прислать ему видео. По данным канала, 36-летнего старшего прапорщика уже задержали, он во всем сознался.

Как сообщает SHOT, журналистам стало известно, что девятилетняя девочка сама рассказала про инцидент своей маме, а та обратилась в полицию. Канал уточняет, что, по словам ребенка, в начале октября ей в мессенджер начал писать незнакомый мужчина, они общались около месяца, причем собеседник всегда уводил разговор в интимную плоскость. Позже, как пишет канал, он угрозами заставил школьницу раздеться на камеру и прислать ему видео. По информации SHOT, девочка это сделала и долго боялась рассказывать родителям, однако в итоге во всем призналась.

SHOT уточняет, что по делу задержали сотрудника отдела охраны одной из исправительных колоний на территории Санкт-Петербурга. Возбуждены уголовные дела по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Использование несовершеннолетнего для изготовления порно». Как отмечает канал, инспектору грозит более 20 лет колонии.

Ранее в Орле 57-летний мужчина напал на 13-летнего подростка в спортивном бассейне. Мужчина подкараулил мальчика в душевой и стал трогать его за интимные места. Инцидент произошел в бассейне в здании Центрального стадиона им. Ленина на улице Тургенева. Напавший «облапал» подростка и пытался позвать его к себе в гости. Семиклассник вырвался из его рук, побежал домой и рассказал о случившемся родителям, а те, в свою очередь, обратились в полицию.