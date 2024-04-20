Сотрудница почты потратила чужие пенсии и пособия для сирот на онлайн-игры МВД: сотрудница почты под Красноярском потратила чужие пенсии на онлайн-игры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудница почты в Красноярском крае присвоила около 500 тысяч рублей, которые должны были пойти на социальные выплаты и пособия, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. По данным ведомства, женщина потратила похищенные средства на онлайн-игры.

Женщина 1992 года рождения в течение двух месяцев вводила в базу информацию о выплатах <...>, которые фактически не были получены гражданами, а потом присваивала полученные финансы себе, — говорится в сообщении.

Информация об инциденте поступила в правоохранительные органы от начальника Норильского почтамта. По имеющимся данным, хищение произошло в отделении почты в поселке Волочанка. Деньги предназначались для компенсации лицам, которые занимаются традиционным охотничьим и рыбным промыслом, выплаты пенсий и денежных пособий на содержание детей-сирот.

С женщины взяли подписку о невыезде, возбуждено уголовное дело о присвоении или растрате. Санкции по этой статье предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Ранее специалисты «Сбера» сообщили, что мошенники улучшили схему обмана граждан через портал «Госуслуги» с помощью видеозвонков и предоставления фальшивых документов. Зачастую злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов, а в качестве основного инструмента манипуляции используется запугивание.