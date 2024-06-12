«Соратник» Зеленского потерял квартиру в Крыму Жилье семьи друга Зеленского Хомутынника в Ливадии национализировали в Крыму

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Квартира семьи соратника президента Украины Владимира Зеленского, украинского политика и олигарха Виталия Хомутынника в поселке Ливадия на южном берегу Крыма национализирована, рассказал РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, в этом же населенном пункте не так давно была изъята недвижимость самого главы государства.

Последним решением национализирована квартира и ряд других объектов, оформленных на родственников Хомутынника, — отметил Константинов.

Константинов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) предупреждал, что в новом пакете национализации крымских активов украинских олигархов оказалась квартира «дружка» Зеленского, Виталия Хомутынника. Помимо этого, в пользу государства отошли и его довольно крупные активы, в частности, парк-отель «Порто Маре» в Алуште. Большая часть работы по выявлению и национализации наиболее крупных и известных активов украинских олигархов в Крыму уже завершилась, в список будут внесены объекты 110 украинских физических и юридических лиц, поддерживающих киевскую власть и спонсирующих ВСУ, резюмировал он.

В октябре распорядительная дирекция имущества Крыма выставила на торги национализированную квартиру семьи Зеленского в поселке Ливадия. Ее площадь составляла 119,5 квадратного метра. Стартовую цену установили в 24 642 490 рублей. Недвижимость была оформлена на супругу Зеленского Елену.