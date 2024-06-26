Соратник Кадырова спрогнозировал сроки окончания СВО Генерал Алаудинов: спецоперация завершится победой России до конца 2024 года

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Апти Алаудинов

Командир отряда спецназа «Ахмат», замначальника ГУ МО РФ по военно-политической работе генерал Апти Алаудинов уверен, что 2024 год завершится победой России в специальной военной операции на Украине. Как заявил он в эфире программы «Полный контакт с Владимиром Соловьевым», это не значит, что России впоследствии дадут жить спокойной жизнью, поскольку враги будут пытаться развалить и раскачать ситуацию в стране.

Я больше, чем уверен, что в этом году СВО мы завершим, — заявил Алаудинов.

До этого командир спецназа «Ахмат» прогнозировал, что оборона ВСУ начнет сыпаться на большинстве направлений уже в мае — июне. Украинские бойцы возводят достаточно серьезные фортификационные сооружения, но они не остановят российскую армию, отмечал Алаудинов. По его словам, российские военные хорошо подготовлены и имеют козыри в рукаве.

Ранее Алаудинов отмечал, что разрешением бить по России Запад рассчитывает спровоцировать бунты внутри страны. По его словам, подобная стратегия — это часть гибридной войны, однако она обречена на провал. Противники РФ не понимают духовную составляющую населения России, считает он.

Глава Чечни Рамзан Кадыров до этого опубликовал видео встречи Алаудинова с тремя бывшими бойцами ВСУ, изъявившими желание отправиться в зону СВО в составе российской армии. Чеченский лидер заявил, что понимает их отказ воевать за армию, командование которой «зверски» относится к личному составу.