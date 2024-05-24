Соцработник украл сотни тысяч рублей у пациентов психбольницы Сотрудник психбольницы в Калининграде обокрал пациентов на 800 тысяч рублей

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В Калининграде сотрудники УФСБ задержали 21-летнего молодого человека, который присвоил себе почти 800 тысяч рублей при передаче пенсий и выплат пациентам городской психиатрической больницы № 2, пишет Telegram-канал Amber Mash. Отмечается, что мужчина стал фигурантом дела по статье о присвоении с использованием служебного положения.

По информации канала, калининградец устроился социальным работником в больницу, он забирал пенсии и другие выплаты от государства на почте, а затем разносил по местам жительства пациентов. Сначала к его работе не было претензий. Однако в ходе проверки было установлено, что в период с ноября 2023 года по апрель 2024 года он забрал себе 780 тысяч рублей. Юношу задержали и допросили, сейчас он находится под подпиской о невыезде, расследование продолжается.

До этого родственники ветерана ВОВ, проживающего в Самаре, пожаловались на подарок, который принес соцработник. По их словам, 98-летнему пенсионеру подарили просроченный сыр. Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Самары пообещал разобраться в ситуации. По словам внучки ветерана Светланы Глуховой, срок годности продукта истек еще 25 апреля.