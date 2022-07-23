Сочи лишился электричества из-за подтопления подстанций

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Сильнейший ливень стал причиной отключения электричества в городе Сочи. Также он подтопил участки дорог, придомовые территории и первые этажи зданий. Об этом сообщили в администрации города, передаёт ТАСС.

Сильнейший ливень в Центральном и Хостинском районах привел к затоплениям территорий — дороги, придомовых территорий и цокольных и первых этажей зданий. Подтоплены подстанции, что привело к отключению электроэнергии, — говорится в опубликованном сообщении.

Там также уточняется. что датчики опасных явлений сработали на реках хоста, Мацеста, Бзугу, Кудепста.

Глава города Алексей Копайгородский поручил развернуть выездной оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что на Сочи обрушился мощный ливень, затопивший дороги и подъезды домов.

На фоне подтопления перекрыта трасса А-148