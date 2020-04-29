Собянин рассказал, почему не сокращают количество поездов в метро

https://static.news.ru/photo/311c9bd0-8b0b-11ea-b44d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Количесвто поездов в московском метро не сокращают, чтобы не создавать большое скопление людей. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его мнению, интенсивность движения поездов в метро стало эффективной мерой в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Чем больше поездов, тем больше разряженность людей в этих поездах, отметил мэр.

Представьте, поезд будет ходить один раз в 10 минут, за это время пассажиры соберутся на платформе, а потом зайдут в тесный вагон, — цитирует Собянина РИА Новости.

С той же целью, по словам мэра, не снижается движение в наземном общественном транспорте.

С 15 апреля в Москве работает пропускная система, введённая из-за ситуации с коронавирусом. С 22 апреля проверка цифровых пропусков осуществляется в автоматическом режиме. Горожане могут привязать пропуск к своей карте «Тройка» или к социальной карте.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что автоматическая система контроля уже показала свою эффективность, передавал NEWS.ru.