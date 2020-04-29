Собянин рассказал, когда в Москве могут быть сняты ограничительные меры

https://static.news.ru/photo/bba493f8-8b0a-11ea-b09d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вопрос о снятии ограничительных мер в столице будет рассмотрен после майских праздников. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, если позитивная динамика в борьбе с коронавирусной инфекцией будут сохраняться, то можно будет вводить постепенные послабления режима самоизоляции.

NEWS.ru писал, что ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась. Собянин считает, что Москва вышла на пик коронавирусной инфекции, об этом свидетельствует динамика заболеваемости за последнюю неделю. Градоначальник подчеркнул, что столица прошла в лучшем случае четверть пути в борьбе с COVID-19.

За прошедшие сутки было зарегистрировано 7 099 новых случаев заражения коронавирусом в РФ, из них в Москве — 3093 человека, в Московской области — 793 человека.

Всего в России зарегистрировано 106 498 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1073 летальных исхода, выздоровели 11 619 человек.