Собянин назвал число госпитализированных москвичей с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/3f292b6a-8978-11ea-a602-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

17 тысяч человек находятся в столичных больницах с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Сотни находятся в реанимации и на ИВЛ (искусственной вентиляции легких). Ежедневно умирает по 30-40 человек, — написал Собянин на своём сайте.

NEWS.ru писал, что территорию международного выставочного центра «Крокус Экспо» могут переоборудовать под госпиталь для больных коронавирусом. В настоящий момент по этому вопросу идут переговоры.

24 апреля Сергей Собянин заявлял, что коечный фонд в столице в ближайшие полторы недели будет увеличен в полтора раза.

Режим самоизоляции в Москве продлён до 11 мая. В городеипродолжат не работать культурные и развлекательные заведения, общепит, все магазины, за исключением продуктовых и аптек.

На сегодняшний день в Москве зарегистрировано 48 426 заболевших коронавирусом. За последние сутки было выявлено 3075 новых случаев.