Собака не дала незаконно вывезти $10 тысяч из саратовского аэропорта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В саратовском аэропорту собака нашла в сумке пассажира $10 тысяч, которые тот хотел незаконно вывезти из страны, сообщает «Взгляд-инфо» со ссылкой на пресс-службу местной таможни. Ищейка по кличке Грета уннюхала запах валюты на досмотре в международном аэропорту «Гагарин».

Кроме того, в багаже пассажира таможенники обнаружили 76 тысяч рублей и 1372 азербайджанских маната (в переводе на курс ЦБ 1,15 млн рублей). Против туриста завели административное дело по статье «Недекларирование физическими лицами денежных средств».