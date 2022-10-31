Снявшего золото с покойника полицейского приговорили к условному сроку Полицейского из Екатеринбурга приговорили к условному сроку за кражу золотых цепочек с покойника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Верх-Исетский суд Екатеринбурга приговорил бывшего начальника отдела по борьбе с имущественными преступлениями ОП № 9 Николая Миронова к трем годам лишения свободы условно за кражу двух золотых цепочек и 40 тысяч рублей из кошелька умершего 4 августа Максима Гайфутдинова, тело которого он осматривал до прибытия следователей, передает KP.RU со ссылкой на СК по Свердловской области. Также экс-полицейский обязан выплатить матери погибшего 281 тысячу рублей.

Суд пришел к выводу, что Миронов украл цепочки из корыстных побуждений. Свою вину он не признал, утверждая, что не видел украшений на теле Максима Гайфутдинова, - отметили в ведомстве.

Изначально Миронову было предъявлено обвинение в краже и превышении должностных полномочий, однако в ходе прений прокурор попросил прекратить уголовное преследование по последнему пункту. Суд в качестве смягчающего обстоятельства учел, что Миронов является отцом троих детей. В итоге экс-полицейского признали виновным в краже в крупном размере.

Свидетелями по делу выступили более 40 человек. В их числе родственники Гайфутдинова и фельдшеры бригады скорой помощи, выезжавшие в тот день для констатации смерти. Драгоценности стоимостью более 200 тысяч рублей и пропавшие деньги так и не нашли.

Как сообщалось, 4 августа в уральской столице на улице Крауля в автомобиле скончался 33-летний Максим Гайфутдинов. Приехавшие сотрудники наряда патрульно-постовой службы произвели осмотр места происшествия, но из-за того, что машина была закрыта изнутри, им пришлось вызывать МЧС. При этом один из полицейских сфотографировал салон через стекло. На фото было видно, что на шее мужчины были две золотые цепочки. Эту информацию также подтверждают и врачи скорой помощи, которые зафиксировали смерть водителя.

Родственники обратили внимание на пропажу ценных вещей. По словам матери скончавшегося, одна из цепочек стоила порядка 200 тысяч рублей. При этом в кошельке у мужчины не хватало 40 тысяч рублей. После заявления семьи о пропаже вещей подразделение собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области начало служебную проверку.