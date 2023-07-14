Смог от лесных пожаров в Свердловской области накрыл Челябинск

Челябинск накрыло смогом из-за лесных пожаров, наблюдающихся в соседнем регионе — Свердловской области. По словам представителей пресс-службы челябинского министерства экологии, горожане также ощущают запах гари.

Сегодня утром, 14 июля, в столице Южного Урала и некоторых городах нашей области ощущается запах гари. Это связано с сильнейшими пожарами в Свердловской области, на территории которой введен режим ЧС. В отдельных районах Челябинска может наблюдаться дымка, — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что специалисты центра мониторинга качества атмосферного воздуха продолжают следить за ситуацией. В Челябинске было зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций формальдегида, однако экстремальных уровней загрязнения выявлено не было. Жителям города посоветовали не открывать окна, отказаться от долгих прогулок, пить больше воды и проводить влажную уборку в квартирах.

Сотрудники МЧС ранее полностью потушили пожар в уральском селе Шайдуриха. По данным регионального главка ведомства, огонь уничтожил десятки домов, один человек погиб, еще двое пострадали. Причиной возгорания стал лесной пожар, перекинувшийся на дома сельчан 12 июля.