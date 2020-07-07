СМИ сообщили о сотнях заболевших COVID-19 медиков в больнице Екатеринбурга

https://static.news.ru/photo/5562d9fa-c125-11ea-bc3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: okb1.ru/facebook.com

Заболевших коронавирусной инфекцией медиков в крупнейшей больнице Екатеринбурга больше, чем сообщалось ранее. Речь идёт, как минимум о 250 человек. При этом официально данные не подтверждаются.

О числе заболевших сообщает URA.RU со ссылкой на источник в сфере здравоохранения:

Накануне сообщалось о том, что в ОКБ № 1 заболели коронавирусом порядка 140 сотрудников. Эту цифру можно умножать на два, вместе с контактными будут все 300.

Цифру в 140 человек назвал изданию главврач ОКБ Игорь Трофимов. При этом в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19 её назвали завышенной. По некоторым данным, скончались уже два сотрудника медучреждения.

Это не первая вспышка коронавируса в свердловских больницах. В ЦГКБ № 1 Екатеринбурга сразу заболели 90 человек, в том числе 16 сотрудников. В госпитале ветеранов войн заразилось несколько человек из руководства больницы. По данным местных СМИ, также на карантин закрыты операционная в ГКБ № 40 и значительная часть отделений ГКБ № 7.

С начала эпидемии в Свердловской области было выявлено 14 792 заболевших коронавирусом, больше половины из них уже выздоровели, 141 человек скончался. Общее число подтверждённых диагнозов COVID-19 в стране, по данным на 8 июля, составляет 700 792, писал NEWS.ru.

По состоянию на среду, 8 июля, в мире коронавирусом заразились более 11,9 млн человек, свыше 547 тысяч умерли и более 6,9 млн излечились. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — более 3 млн заболевших, на втором Бразилия — более 1,6 млн, на третьем Индия — более 744 тысяч заболевших.