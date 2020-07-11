СМИ: МВД занизило реальное число протестующих на акции в поддержку Фургала

https://static.news.ru/photo/6bef7f5c-c3a0-11ea-813a-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP Photo/Igor Volkov/ТАСС

Акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске. Журналисты утверждают, что местная полиция передала «более реальное» число протестующих, но МВД занизило данные.

По информации корреспондентов «Коммерсанта», в шествии участвовали около 30 тысяч человек. Это беспрецедентная цифра для города. Акция длилась примерно 3,5 часа. После окончания мероприятия УМВД края опубликовало официальный пресс-релиз, в котором заявило об участии в шествии от 10 тысяч до 12 тысяч человек.

Источник «Коммерсанта» в силовых структурах заявил, что полиция города «передавала более реальные цифры по числу людей, но в федеральном МВД их занизили».

В правительстве региона пожелавший остаться анонимным чиновник заявил, что акции в поддержку избранного главы региона будут продолжаться и набирать размах.

Арест избранного главы края очень многими воспринимается как оскорбление населения, демонстративное проявление неуважения к воле населения, — пояснил собеседник «Коммерсанта».

Сергея Фургала задержали 9 июля. Его подозревают в организации убийства ряда предпринимателей, а также в организации покушения на убийство. По данным СК РФ, преступления были совершены на территории Хабаровского края и Амурской области в 2004–2005 годах. Тогда Фургал занимался бизнесом.

NEWS.ru писал, что хабаровские силовики назвали организаторами митинга команду Фургала.