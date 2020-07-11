СМИ: МВД занизило реальное число протестующих на акции в поддержку Фургала

Акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске. Журналисты утверждают, что местная полиция передала «более реальное» число протестующих, но МВД занизило данные.
По информации корреспондентов «Коммерсанта», в шествии
Источник «Коммерсанта» в силовых структурах заявил, что полиция города «передавала более реальные цифры по числу людей, но в федеральном МВД их занизили».
В правительстве региона пожелавший остаться анонимным чиновник заявил, что акции в поддержку избранного главы региона будут продолжаться и набирать размах.
Арест избранного главы края очень многими воспринимается как оскорбление населения, демонстративное проявление неуважения к воле населения, — пояснил собеседник «Коммерсанта».
Сергея Фургала задержали 9 июля. Его подозревают в организации убийства ряда предпринимателей, а также в организации покушения на убийство. По данным СК РФ, преступления были совершены на территории Хабаровского края и Амурской области в 2004–2005 годах. Тогда Фургал занимался бизнесом.
NEWS.ru писал, что хабаровские силовики назвали организаторами митинга команду Фургала.
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