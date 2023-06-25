Смертельное ДТП с ребенком под Волгоградом попало на видео Четыре человека погибли в ДТП с ребенком под Волгоградом

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Четыре человека погибли в результате столкновения трех автомобилей в Камышинском районе Волгоградской области, сообщает в Telegram пресс-служба регионального управления МВД. По данным ведомства, среди погибших значится 10-летний ребенок. В Сети было опубликовано видео с моментом аварии.

ДТП произошло на автодороге Сызрань — Саратов — Волгоград. По данным МВД, столкнулись автомобили марок Opel, Lifan и Volvo.

Водитель автомашины Opel не выдержал боковой интервал при встречном разъезде с грузовым автомобилем, в результате чего последний выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Lifan, с последующим опрокидыванием. <....> В результате ДТП от полученных травм скончались водитель и три пассажира автомашины Lifan, среди которых несовершеннолетний ребенок, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее ребенок и двое взрослых погибли в массовом ДТП с участием грузовых и легковых автомобилей в Волгоградской области. По данным МВД, еще три человека получили травмы и были доставлены в больницу.