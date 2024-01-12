Прохожий спас ребенка, которого повалила на землю стая собак Стая бездомных собак напала на школьника в Омске

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Стая бездомных собак напала на ребенка во дворе дома в Омске, сообщает Telegram-канал Readovka. По его информации, мальчика спас случайный прохожий. Увидев, что школьника повалили на землю, он тут же побежал на помощь, из-за чего собаки испугались и сбежали. Ребенок отделался одним укусом ноги.

По информации канала, поведение уличных собак серьезно беспокоит жителей Омска. По их словам, это уже не первый случай нападения животных.

На кадрах с камер видеонаблюдения можно заметить, что на ребенка сначала нападает одна собака, однако потом к ней присоединяются еще две. После того как прохожий отогнал дворняг, он проводил мальчика до подъезда во избежание повторения инцидента.

Ранее сообщалось о нападении бездомных собак на жительницу Хабаровска. Животные окружили женщину, напали на нее и повалили на снег. Пострадавшей приходилось отбиваться от собак сумкой. Местная прокуратура инициировала проверку, в ходе которой ведомство даст оценку деятельности органов местного самоуправления на предмет организации отлова и содержания безнадзорных животных.