Скользкий пол стоил двух зубов школьнице в Новосибирске Новосибирская школьница сломала зубы, поскользнувшись в пункте выдачи товаров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирске 11-летняя школьница сломала два зуба, поскользнувшись на мокром полу пункта выдачи товаров, сообщила «КП-Новосибирск» мать девочки. По словам женщины, работа стоматологов обойдется в сотни тысяч рублей. Пока врачи не берутся за наращивание зубов из-за юного возраста пострадавшей.

У нее еще растут коренные зубы, и нужно дождаться, пока они все встанут на свои места. В перспективе восстановление начнут только в 13 лет. Оно обойдется в сотни тысяч рублей. <...> Дочка теперь стесняется улыбаться и открывать рот, — рассказала сибирячка.

Женщина рассказала, что когда пришла в пункт выдачи, то увидела, что на место падения дочери постелили коврик, однако вокруг оставались лужи от растаявшего снега. Мать девочки написала заявления в Роспотребнадзор и прокуратуру.

Как пояснил в беседе с изданием юрист Михаил Спиридонов, в подобных случаях важно сразу же зафиксировать факт травмирования, обратившись к врачам и указав, при каких обстоятельствах и где получена травма. Затем нужно направить письменную претензию к организации, где случилось происшествие.

В связи с причинением вреда здоровью родители девочки вправе потребовать возмещения расходов на лечение и компенсацию морального вреда, — отметил юрист.

Ранее в Санкт-Петербурге 50-летний местный житель поскользнулся на гололеде, упал и умер. Инцидент произошел 17 декабря, мужчину доставили в больницу, но через четыре дня он скончался.