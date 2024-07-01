«На тонущем корабле»: скандал разразился после откровенной речи выпускницы В Тамбове разразился скандал после выступления выпускницы медколледжа

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

Выпускница Тамбовского областного медицинского колледжа Дарья Петрунина спровоцировала скандал регионального масштаба речью на вручении дипломов. Взяв микрофон, девушка начала благодарить педагогов, но затем заявила, что могла бы сказать эти слова, если они были бы заслуженными, пишет Telegram-канал Baza.

Выступая перед сотрудниками и студентами, она заявила, что благодаря педагогам разочаровалась в профессии лаборанта. Она обвинила педсостав в непрофессионализме, напомнила о парах, которые проходили поздними вечерами, и официальных мероприятиях, куда не была приглашена в отличие от других.

Я полностью разочаровалась в своей профессии. <...> Хочу сказать спасибо моей группе. Пусть мы и не так дружны, но мы оказались вместе на этом тонущем корабле. <...> Не идите работать в медицину после медицинского колледжа. Береги себя и своих близких, — заявила в своей речи девушка.

Ее выступление аплодисментами поддержали выпускники. Администрация колледжа назвала Дашу высокомерной и скандальной девушкой, которая обиделась, что ей поставили тройку за выпускную квалификационную работу. Не удалось улучшить оценку и во время пересдачи.

Глава Министерства науки и образования Тамбовской области Татьяна Котельникова назвала выступление Дарьи эмоциональным и пообещала провести проверку. Она также отметила, что медицинский колледж ведет свою историю с 1868 года и за более чем 150 лет подготовлено более 50 тысяч средних медицинских работников разных специальностей.

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