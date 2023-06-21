СК возбудил дело из-за гибели активиста в ростовском спецприемнике После гибели арестованного активиста в Ростове возбудили дело о доведении до суицида

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства» после гибели ростовского музыканта и активиста Анатолия Березикова в спецприемнике, сообщает Telegram-канал правозащитной организации «Первый отдел». В камере он содержался под административным арестом за мелкое хулиганство.

По словам правозащитников, ранее силовики передавали родственникам противоречивую информацию о сокамерниках Березикова. Первоначально сообщалось, что у него были соседи по камере, однако сейчас следствие заявляет, что это не так.

Ранее адвокат Березикова Ирина Гак рассказала о жалобах 40-летнего мужчины на угрозы и о следах от электрошокера на его теле. 14 июня адвокат приехала в спецприемник и увидела во дворе медицинскую машину, куда заносили тело подзащитного.

По словам адвоката, 10 мая у Березикова дома провели осмотр, затем арестовали за неповиновение полиции на 10 суток, после чего дважды отправляли в спецприемник за мелкое хулиганство. Как отметила Гак, на всех свиданиях Березиков говорил о давлении, насилии и угрозах. Ее ходатайства и жалобы арестованного отклонила судья.