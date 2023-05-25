Система ПВО сбила ещё один беспилотник в Крыму

Еще один беспилотник, атаковавший Крым, сбили в Бахчисарайском районе, сообщил Tekegram-канал SHOT. Целью дрона была водонасосная станция.

По нашим данным, дрон сбила ПВО в паре сотен метров от водонасосной станции. У здания выбиты окна, но серьезных повреждений никаких, пострадавших также нет, — говорится в сообщении.

Отмечается, что дрон был самолетного типа. Его сбили в 20 км восточнее от места, где ночью ликвидировали другие два украинских БПЛА. По словам губернатора города Михаила Развожаева, их удалось сбить. Еще несколько дронов были обезврежены при помощи средств радиоэлектронной борьбы.

Ранее Минобороны РФ также показало кадры уничтожения украинского беспилотного катера в ходе его атаки на корабль Черноморского флота «Иван Хурс». По словам представителя ведомства Игоря Конашенкова, катеров было три, все они уничтожены, огонь по беспилотникам велся из штатного вооружения российского корабля в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор.

До этого беспилотник сбросил взрывное устройство на дорогу в Белгороде. Обошлось также без пострадавших, но легковой автомобиль получил повреждения. На месте происшествия работали взрывотехники и оперативные службы для обеспечения безопасности и расследования инцидента.