Синоптик назвала причину «катастрофической» бури на Сахалине Синоптик Позднякова: снежную бурю на Сахалин могли принести циклоны из Китая

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мощную снежную бурю, обрушившуюся на Сахалин, могли принести циклоны со стороны Китая или Желтого моря, рассказала NEWS.ru ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, изменения погоды в регионе следует ожидать во второй половине текущей недели.

Как правило, во второй половине января на большей части территории Сибири утверждается холодный антициклон. В результате чего преобладают северные потоки, но они не пересекают зону Дальнего Востока, а тем более Сахалина и Курильских островов. Сейчас же в регионы могут проникать циклоны с территории Китая или Желтого моря. Именно ими и обусловлена эта катастрофическая буря в Сахалинской области, — сказала специалист.

Она пояснила, что холодный воздух, который преобладал до этого, встретился с теплым, морским, что и привело к сильным ветрам и снегопадам. По словам эксперта, этот антициклон медленно расширяется за счет восточных территорий, поэтому в ближайшие дни ветреная погода в регионе сохранится. При этом обильных осадков в ближайшее время не прогнозируется.

Улучшаться погода на Сахалине будет с четверга, 18 января, — заключила Позднякова.

Как сообщалось ранее, на Сахалине наблюдается почти нулевая видимость из-за мощного снежного циклона. В аэропорту отменены несколько рейсов на вылет и посадку, а также закрыто движение по четырем трассам. МЧС Сахалинской области объявило экстренное предупреждение. Жителей призвали не покидать населенные пункты без особой необходимости, а также отложить выезды на рыбалку и охоту.