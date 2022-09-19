Синоптик назвал регионы, куда придет разрушительный ураган из Курска Синоптик Леус: разрушительный ураган из Курска придет в Новгородскую область и Коми

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Разрушительный ураган после Курской области направится в Тверскую область, а затем — в Новгородскую, рассказал в беседе с NEWS.ru ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По словам специалиста, после этого стихия настигнет северо-восток страны — республику Коми.

Сейчас он где-то над Тверской областью, сегодня днем, к концу дня, его центр будет находиться над восточными районами Новгородской области, дальше отправится на северо-восток в сторону Коми, — сказал Леус.

Причиной «торнадо» в Курской области стал «Балканский циклон, зародившийся на границе Балкан и теплых вод Средиземного моря, объяснил синоптик. По его слова, он получился достаточно активный и наполненный влагой. Циклон очень быстро «промчался» по территории стран Южной Европы, через Украину, вышел на юго-запад европейской части России и теперь движется на север.

Связанные с этим циклоном атмосферные фронты и стали причиной ненастной погоды. Холодный атмосферный фронт в вечерние часы подошел к Курской области и, как ожидалось, стал причиной штормового ветра, ливней, гроз, что и привело к таким последствиям, — пояснил эксперт.

По данным Леуса, циклон подошел к Москве уже ночью, однако пролетел через нее спокойно, хотя днем в тыловой части циклона и ожидаются кратковременные ливни, очень сильный порывистый ветер, который может ухудшить ситуацию, стать причиной разрушения кровли ветхих конструкций, поломать ветви деревьев, сбить рекламные баннеры и другие плохо закрепленные конструкции.

Так что, погода еще не улучшилась, — подытожил синоптик.

Накануне на Курскую область обрушился сильнейший ураган. Жертвами непогоды стали два человека, еще несколько жителей пострадали. В результате ненастья были повреждены постройки, 87 населенных пунктов остались без электричества.