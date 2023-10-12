Симоньян рассказала, что журналист Sputnik навещал семью в Белгороде Симоньян: журналист Хайбар Акифи приехал в Белгород навестить семью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Маргарита Симоньян

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила в своем Telegram-канале, что Хайбар Акифи, чья дочь погибла при падении обломков беспилотника на дом под Белгородом, работает продюсером Sputnik Афганистан. Он освещал последствия землетрясения в Афганистане, а в Белгород приехал увидеться с семьей, пояснила она.

Все выходные он работал, освещал последствия землетрясения в Герате. Взял несколько отгулов и приехал навестить семью в Белгороде, — написала Симоньян.

Сейчас, по ее словам, журналист находится в коме. Симоньян подтвердила, что при атаке погибли его маленькая дочь и родители жены.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что ночью в результате атаки дрона ВСУ на Белгородскую область погибли три человека, в том числе четырехлетняя девочка. Тело маленького ребенка извлекли из-под завалов обрушившейся постройки. Родители в крайне тяжелом состоянии находятся в реанимации.

Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев подтвердил, что при падении обломков беспилотника на дом под Белгородом были ранены корреспондент Sputnik Хайбар Акифи и его русская супруга Ольга. Журналист добавил, что погибшей четырехлетней девочкой оказалась их дочь.